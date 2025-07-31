Suudi Arabistan’da Lunaparkta facia! (+Video)

Suudi Arabistan'ın Taif şehrindeki bir eğlence parkında, 360 derecelik bir eğlence oyuncağının yere çakılması sonucu korkunç anlar yaşandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından yetkililer 'ihmal' iddiaları nedeniyle eleştirilirken, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, eğlence parkında bulunan diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşamasına neden oldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililerin kazanın nedeni ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunda incelemeleri devam ediyor.