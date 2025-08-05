Türk Erbain ziyaretçilerini taşıyan ilk uçak Kerkük’e indi

Kerkük Uluslararası Havalimanı medya müdürü Herdi Samad, Irak Haber Ajansı'na (INA) yaptığı açıklamada, tüm uçakları karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Samad, Türkiye’den Kerbela’ya Erbain ziyaretçilerini taşıyan ilk uçağın Kerkük Havalimanı'na indiğini bildirdi.

Herdi Samad, "Havalimanı yabancı ziyaretçilere her türlü imkânı sağlıyor. Sağlık hizmetleri de Kerkük Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilmektedir." dedi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.