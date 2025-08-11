https://tr.mehrnews.com/news/1929358/ 11 Ağu 2025 08:36 News ID 1929358 Ekonomi Ekonomi 11 Ağu 2025 08:36 İran'da doların bugünkü fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 91 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929358 کپی شد İlgili haberler İran'da doların fiyatı ne kadar? İran'da dolar kuru hangi seviyede? İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar fiyatında son durum İran'da doların güncel fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
