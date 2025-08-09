İran’dan Azerbaycan- Ermenistan barış anlaşmasına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Kafkaya bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

İran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran, Güney Kafkasya bölgesindeki mevcut gelişmeleri yakından takip etmekte olup, iki komşu ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti ile bu gelişmeler konusunda temas halindedir.

Hiç şüphesiz, bölgede barış ve istikrar tüm bölge ülkelerinin yararınadır. İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında barış anlaşmasının nihai hale getirilmesini memnuniyetle karşılamakta ve bu gelişmeyi bölgede kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

Bununla birlikte, özellikle sınırlarımızın yakınında olmak üzere, her türlü dış müdahalenin bölgenin güvenliği ve kalıcı istikrarını bozucu olabilecek olumsuz sonuçlarına dair kaygılarını ifade etmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, ulusal hak ve çıkarlarını korumak için siyasi, hukuki ve ekonomik tedbirlerin alınmasının önemini vurgularken bölge milletlerinin istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmasına hizmet edecek iletişim yollarının açılması ve engellerin kaldırılmasının ancak karşılıklı çıkarlar, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde ve dış müdahaleler olmadan mümkün olacağına inanmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel işbirlikleri- örneğin 3+3 mekanizması- yoluyla barış, istikrar ve bölgenin ekonomik kalkınmasını korumak amacıyla yapıcı ve karşılıklı çıkar temelli işbirliklerine devam etmeye hazırdır.”