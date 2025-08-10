UAEA Başkanı Grossi'nin yardımcısı yarın Tahran'da olacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin çerçevesini belirlemek üzere yarın görüşmeler yapılacağını belirterek, ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin yardımcısı yarın Tahran'da olacak.'' dedi.

Erakçi, ''Bir çerçeve belirlenmeden herhangi bir yeri ziyaret etme planı söz konusu olamaz ve işbirliği başlamayacak. Bu çerçeve İran Meclisi yasalarına uygun olacak şekilde tasarlanacak.'' ifadesini kullandı.

3 Avrupa ülkesiyle temasların devam ettiğini belirten Erakçi, ''Onlar tetik mekanizması (snapback) konusunu gündeme getirdiler. Avrupa’yı İran nükleer anlaşmasının tarafı olarak görmüyoruz. Elbette, meslektaşlarımın Avrupalılarla temasları devam ediyor. Teknik ve hukuki görüşmeler var, ancak bir sonraki müzakere için bir tarih henüz belirlenmedi.'' diye konuştu.

İran ile Almanya, İngiltere, Fransa ve AB yönetimi arasındaki nükleer görüşmeler 25 Temmuz'da İstanbul'daki İran Büyükelçiliğinde düzenlendi.

İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar, ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.