Türkiye ile ilişkilerimiz her alanda iyidir

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi, Bakanlığın başkent Tahran'daki Bag-ı Ziba yerleşkesinde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salihi, AA muhabirinin "2025 yılının Türkiye-İran Kültür Yılı ilan edilmesi kapsamında hangi kültürel etkinlikler ve projeler planlanıyor ve İran’ın komşularla ilişkileri güçlendirme politikası kapsamında Türkiye ile kültürel alanda hangi yeni fırsatlar görüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

İran'ın komşularla iyi ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Salihi, "Cumhurbaşkanımızın (Pezeşkiyan) ifadesiyle biz komşularımızla sadece komşu değil bilakis bir aileyiz. Sınırlar çizilmiş olabilir ama kültürel ve tarihi açıdan o kadar çok bağımız var ki bir aile olarak görülmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Salihi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iki ülke arasında çeşitli düzeylerde sürekli görüşmeler yapıldığını belirterek "Bu ilişkilerin özel bir yeri var. Ne yazık ki merhum Cumhurbaşkanı'nın (İbrahim Reisi) ve beraberindekilerin şehadeti ve İran’da meydana gelen olaylar nedeniyle 2025 yılından tam anlamıyla yararlanılamadı." diye konuştu.

İran'da yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle kültürel alanda ertelenen programların telafi edilmesini umduğunu söyleyen Salihi, "Türkiye ile programımız geniş ve derindir. Medya alanında sürekli bir etkileşimimiz oldu ve Kültür Bakanlığında da durum aynı. Kitap fuarı burs programında da Türk dostlarımızdan iyi bir işbirliği gördük ve bu yol başladı. Umarız bu gecikmeleri telafi ederiz." dedi.