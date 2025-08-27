Türkiye,olası savaşlara karşı önlemler alıyor; Sığınak yapılması gündemde

Terör rejimi İsrail, özellikle Gazze başta olmak üzere düzenlediği saldırılarla Ortadoğu’daki tansiyonu giderek artırırken, Türkiye de olası savaş tehlikesine karşı bir dizi yeni tedbirleri ele alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesindeki Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan “12 Gün Savaşı ve Türkiye için Dersler” başlıklı raporda, ülke genelinde 81 il için sığınak yapılması önerisi dikkat çekiyor.

Raporda yer alan diğer maddeler şöyle:

• Hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri kurulmalı

• Stratejik tesisler için alçak irtifa hava savunma sistemlerine özel önem verilmeli

• İsrail gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzeleri engellemede tam başarılı değil

• Türkiye balistik ve hipersonik füze alanında yatırımlarını hızlandırmalı

• Büyük şehirlerde ulaşımı kolay, kitlesel sığınaklar yapılmalı

"sığınak planı tedbir amaçlı bir çalışmadır"

Gazeteci Zafer Şahin, sığınak projesinin TOKİ aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden inşa edileceğini belirtti. Şahin, “Yakın coğrafyamız adeta bir ateş çemberi. Türkiye bu tedbirleri almak zorundadır. Sığınak planı korku için değil, tedbir amaçlıdır” dedi.

Şahin ayrıca, sığınak planının sadece savaş için düşünülmemesi gerektiğini, olası bir nükleer sızıntı veya başka afet durumunda da önem taşıdığını vurguladı. “Geçmişte Çernobil’in Türkiye’yi nasıl etkilediğini unutmamalıyız. Sığınaklar, savaş, nükleer sızıntı veya başka afetlerde insanların güvenle barınabileceği alanlar olmalıdır” dedi.

Kitlesel sığınaklar nasıl olmalı?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, 81 il için planlanan sığınakların nasıl ve nerelere yapılması gerektiğini ayrıntılı şekilde açıkladı:

“İsrail’in kullandığı silahlara bakıldığında, mermi veya füze patladığında yerin altında büyük bir etki oluşuyor. Bu yüzden sığınaklar yerin altına uygun şekilde tasarlanmalı. Büyük şehirlerde her mahallede parklar, hastaneler ve okulların altında veya bahçelerinde sığınaklar oluşturulmalı. Sığınaklar, en az birkaç bin kişiyi aynı anda barındırmalı ve minimum 72 saat bağımsız yaşam sağlayabilmeli.”

"Resmi kurumlarda sığınaklar mutlaka olmalı"

Gökçe ayrıca resmi kurum ve kuruluşların binalarında da sığınakların mutlaka bulunması gerektiğini belirtti: “Kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, taşra teşkilatları, belediyeler ve tüm kamu binalarında, altlarında veya çevresinde sığınaklar olmalıdır.”

Kaynak: A Haber