Pezeşkiyan: Şems ve Mevlana, İran kültürünün zirveleri ve tarihin parlayan ışıklarıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Şems Tebrizi ve Mevlana Celaleddin-i Rum’un anıldığı bilimsel konferansına gönderdiği mesajda, bu iki büyük şahsiyetin İran kültürünün zirveleri olduğunu ve tarihte daima parlayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, mesajında Şems ve Mevlana’dan ilham alınarak bölgede ve dünyada sevgi, adalet, maneviyat ve akıl temelinde yeni bir söylemin oluşturulabileceğini belirtti. Bu söylemin sadece İran ve komşuları için değil, tüm özgür insanlık için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Pezeşkian, Şems Tebrizi’nin hakikatin peşinde bir arayışçı, Mevlana’nın ise edebiyat ve tasavvufun eşsiz bir yıldızı olduğunu, onların aşk ve bilgelik ateşinin bugün de insanlığın yolunu aydınlattığını ifade etti. Bu iki büyük isim, insanı görünüşün ötesinde, sevgi ve birlik ufkuna taşıyan gerçekleri temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı, İran kültürünün tarih boyunca barış ve dayanışma mesajlarıyla dünyaya ışık tuttuğunu, Şems ve Mevlana’nın mirasının sadece İran’a değil, tüm komşu milletlere ve dünya insanlarına ait olduğunu vurguladı. Onların öğretilerinin savaş, şiddet ve krizlerle dolu günümüzde daha da önemli hale geldiğini belirtti.