İran: Türkiye'nin yürürlükten kalkan BM kararlarını uygulama yönündeki adımı yasadışı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, barış planı sunulmasına rağmen Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarının sürdüğünü belirterek, “Son iki yılda yaklaşık 80 bin Filistinli Siyonist rejimi tarafından şehit oldu ve hala bu rejimin bu bölgedeki soykırımının devam ettiğine tanık oluyoruz” dedi.

İsmail Bekayi, bu sürede BM ve Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların bu suçları durdurmak için en ufak bir eylemde bulunmamadığını belirtti.

Avrupa üçlüsü yaptırım mekanizmasını kötüye kullandı

Bekayi, Avrupa üçlüsünün İran’ın nükleer konusundaki yaklaşımının sorumsuzca olduğunu belirterek, “Üç Avrupa ülkesi nükleer anlaşmadaki sözde Snapback mekanizmasını kötüye kullandı” dedi.

Sözcüsü Bekayi, “Bu üç ülke, nükleer anlaşmada Snapback mekanizmasını fiilen ABD’nin taleplerini dayatmak için kötüye kullandılar. Bu üç ülkenin ortaya koyduğu tüm şartlar mantıksızdı; buna rağmen biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda UAEA ile nükleer denetim yükümlülüklerimiz çerçevesinde görüşmelere başlamaya karar verdik” ifadesini kullandı.

Bekayi, “Ulaşılan mutabakat, İran ile ajans arasında işbirliği için yeni bir mekanizma oluşturmayı hedefliyordu ve bu, ajansın da memnuniyetine neden oldu. Hatta Avrupalı ülkeler başlangıçta bu süreci memnuniyetle karşıladılar ancak sonradan bir şekilde reddettiler. Ardından başka konular gündeme geldi. Bu üç ülke, İran’ın ABD ile müzakerelere girmesi için mantıksız bir şart öne sürdü. Avrupalılar, kendilerini olgun ve irade sahibi bir müzakere tarafı olarak gösteremediler. Diplomasinin açık olduğunu iddia etmeleri genel bir söylemdir. Biz, diplomasinin verimli olacağını düşündüğümüz her zaman ondan yararlanırız” ifadelerinde bulundu.

Avrupa ile müzakere planımız yok

Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı’nın İran’a yönelik iddiaları hakkında şunları söyledi: Onların açıklamaları ve suç teşkil eden eylemleriyle övünmeleri, her seferinde ABD’nin hukuki sorumluluğunu daha da ağırlaştırıyor. Bu durum, İran halkı için ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden bir taraf olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. ‘İran’ın nükleer programını gerilettik’ yönündeki tekrarlanan söylem, onların yasa dışı eylemlerine dair hiçbir şüphe yaratmıyor.

Bekayi, Avrupa ile görüşme planları hakkında ise, “Şu anda müzakere planımız yok. Şu anda odak noktamız, üç Avrupa ülkesi ile ABD’nin eylemlerinin etkilerini ve sonuçlarını incelemektir” dedi.

Türkiye'nin yürürlükten kalkan BM kararlarını uygulama yönündeki eylemi yasadışı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran’ın Türkiye’nin, yüyürlükten kalkan BM Güvenlik Konseyi kararlarının hükümlerini uygulamak için bildiri yayımlama yönündeki son adımını gereksiz ve hukuken geçersiz olarak değerlendirdiğini belirterek, bu kararların yeniden yürürlüğe konulmasının dayanağı olan üç Avrupa ülkesinin girişimlerinin esasen yasa dışı olduğunu vurguladı.

Bekayi, “İran, özellikle komşu ve dost ülkelerden, üç Avrupa ülkesinin yasa dışı kararlarına meşruiyet kazandırabilecek her türlü adımdan kaçınmalarını istemektedir” dedi.

İran heyetinin, son aylarda üç Avrupa ülkesinin New York’taki yasa dışı girişimlerinin hayata geçirilmesini engellemek için gerekli tüm diplomatik girişimlerde bulunduğunu ve bazı öneriler karşısında makul bir esneklik gösterdiğini açıklayan Bekayi, “Bununla birlikte, Avrupalı taraflar defalarca sundukları önerilerde uzlaşma sağlasalar da, ABD’yi ikna edememişlerdir; zira Washington’un politikası en başından itibaren bu kararların yeniden yürürlüğe konması üzerine kurulmuştur” ifadesini kullandı.

Suriye’nin geleceği bu ülkenin halkı tarafından belirlenmeli

Suriye ile ilişkiler hakkında ise Bekayi şunları söyledi:

“Suriye konusundaki tutumumuzu defalarca bildirdik . Tutumumuz toprak bütünlüğüne saygı yönünde. Suriye, Siyonist rejimin suçları karşısında kendini savunabilmeli ve Suriye’nin geleceği dış müdahale olmaksızın bu ülkenin halkı tarafından belirlenmelidir.”

Devamı geliyor...