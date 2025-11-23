UAEA kararı, onu tasarlayanlar için kara bir leke olarak kalacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Gazze’deki Siyonist rejimin devam eden suçlarına işaret ederek, sadece dün bu bölgede 24 masum insanın şehit olduğunu söyledi.

Siyonist rejim, işlediği suçlarda hiçbir sınır tanımıyor

Bekayi ayrıca, Siyonist rejimin Güney Lübnan’da küme bombaları gibi yasaklanmış silahlar kullandığına ve Filistinli esirlerin organlarını çaldığına dair yayılan haberlere değinerek, “Bu olaylar, bu rejimin işlediği suçlarda hiçbir sınır tanımadığını ve uluslararası hiçbir yasa ve yükümlülüğe uymadığını göstermektedir” dedi.

ABD, dayatma yaklaşımında ısrar ettiği sürece anlamlı bir müzakere gerçekleşmez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaikanı Pezeşkiyan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne gönderdiği mektup ile ilgili olarak, İran ve ABD arasında Suudi Arabistan aracılığıyla gerçekleştiği iddia edilen arabuluculuk haberlerine dair bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Burada arabuluculuk meselesi söz konusu değil, konu ABD’nin yaklaşımı ve müzakerelere ciddi bakmamasıyla ilgilidir.”

ABD’nin müzakereye yaklaşımının dayatma üzerine kurulu olduğunu belirten Bekayi, “ABD bu yaklaşımında ısrar ettiği sürece anlamlı bir müzakere gerçekleşmez. Bu nedenle arabuluculuk konusu ikinci sırada yer alıyor” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, İran ve Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilere de değinerek, “Bölgede barış ve istikrarın yayılması için çaba gösteren tüm ülkelere minnettarız; ancak dediğim gibi burada arabuluculuk veya müzakere meselesi söz konusu değildir” ifadelerinde bulundu.

Hedefimiz Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginliği azaltmak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve bölgedeki bazı ülkelerin çabalarıyla düzenlenen Afganistan konulu bölgesel toplantıya ilişkin olarak, “Çevremizde güvenlik son derece önemlidir. Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginliklerle ilgili olarak Türkiye ve Rusya gibi farklı taraflarla görüşmeler yaptık. Konunun bölgesel çerçevede ele alınması için çabalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, bu iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki gerginliği azaltmaktır” dedi.

UAEA’nin kararı onu destekleyenler ve tasarlayanlar için kara bir leke olarak kalacak

Bekayi, Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Yönetim Kurulu’nun kararı, ajans ve Güvenlik Konseyi usullerine aykırıdır ve sorunu çözmek yerine durumu daha da karmaşık hâle getirir.”

Bu kararın arkasında hiçbir iyi niyet olmadığını belirten Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararın tasarlanması, onu hazırlayanlar ve destekleyenler için kara bir leke olarak kalacak ve sorunun kaynağına, yani ABD ve Siyonist rejimin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yaptığı yasa dışı saldırılara hiç değinilmemiştir.”

UAEA ile etkileşimde arabulucuya ihtiyacımız yok

Sözcü, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile etkileşimi ve bazı ülkeler, özellikle Mısır’ın arabuluculuk girişimleriyle ilgili bir soruya, “Ajans ile etkileşimimiz için arabulucuya ihtiyacımız yok. Viyana’daki temsilcimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Biz ajans üyesiyiz, tutumlarımızı açıkça ortaya koyuyoruz ve ajans yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde tutumumuzu ifade ediyoruz. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması üyesi olduğumuz sürece kendimizi bu antlaşmaya bağlı sayıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Bekayi, Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı son açıklamasını eleştirerek, “Ne yazık ki karşı taraf gerçekleri görmezden geliyor ve Yönetim Kurulu, İran’ın işbirliği yapmadığını konuşmak yerine ABD, Siyonist rejim ve destekçilerinin İran’a yönelik saldırılarından hesap sormalıdır” ifadesini kullandı.

Rusya ile nükleer işbirliği güçlü şekilde devam ediyor

Sözcü Bekayi ayrıca, İran ve Rusya arasında barışçıl nükleer enerji konusundaki işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek için yürütülen görüşmelerin, önceki dönemde olduğu gibi güçlü ve kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile iyi bir ilişkiye sahibiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın son ABD ziyareti sırasında Riyad ile Washington arasında imzalanan silah anlaşmasının İran için tehdit oluşturup oluşturmayacağına ilişkin sbir soruya yanıt olarak şöyle dedi:

“Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerle iyi ve gelişen bir ilişkiye sahibiz. Bölge ülkelerinin Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığı ve hegemonik yaklaşımına dair endişelerini biz de paylaşıyoruz. Bölgenin en büyük tehdidinin Siyonist rejim olduğu konusunda bölgemizde ortak bir kanaat vardır. Bölge ülkeleri, bölgesel iç dinamiklere dayanarak bu rejimin savaş kışkırtıcılığının önüne geçmelidir.”

Kahire Anlaşması uygulanabilir değil

Sözcü, Kahire Anlaşması’nın uygulanabilir olmadığını vurgulayarak, “Bu anlaşma artık İran ile ajans arasındaki uzlaşının temeli olamaz; çünkü karşı taraflar İran ile ajans arasında oluşan olumlu sürecin ilerlemesini engelledi” dedi.