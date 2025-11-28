Naim Kasım: İsrail'e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Hibullah Lideri Şeyh Naim Kasım, İsrail saldırısında şehit düşen Seyyid Ebu Ali olarak tanınan Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'nin anma töreninde konuştu.

Naim Kasım Şehit Tabatabai hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şehit Tabatabai kritik ve tarihi bir aşamada önemli bir etki bıraktı. İnanç temelli kişiliğini stratejik bir vizyonla birleştirerek, Özel Kuvvetler projesine dört yıl boyunca liderlik etti. 2006 yılında Hayam bölgesinde Siyonist rejimin saldırganlığına karşı koydu. Siyonist düşmanın, bu önemli ismi öldürmesindeki amacı güçlerin moralini bozmaktı. Şehit Tabatabaei, Siyonist düşmanla son mücadelede önemli bir profesyonel performans sergiledi"

"Direnişe devam edeceğiz"

"Siyonist düşmanın Amerikan istihbarat servisiyle, Batılı ve Arap ülkeleriyle koordinasyon içinde faaliyet gösterdiği açık bir alanda bulunuyoruz."diyen Hizbullah Lideri "Direnişimize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Şehit Tabatabai, Yemen sahasında açık bir etki bıraktı; çünkü bu ülkeye asker yetiştirmek için gitti ve Yemenliler arasında popüler oldu. Onun kaybı çok ağır, ancak şehitliği sayesinde mutluluğuna ve asıl amacına ulaştı. Binlerce şehit verdik, ancak her aşamada gücümüzü yeniden inşa etmeyi başardık.Düşman Tabatabai'nin şehadeti ile hedefine ulaşamadı".

"Cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Naim Kasım ayrıca "Bu şehidimizin ve arkadaşlarının katledilmesi açık bir ihlal ve suçtur ve bu suça cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve zamanı da biz belirleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"İsrail Lübnan'dan çekilmeli"

Naim Kasım şöyle devam eti:

"Yeni bir aşamadayız ve bu süreçte Lübnan devleti büyük bir sorumluluk taşımaktadır. İsrail, Lübnan'dan çekilmeli, saldırganlığını durdurmalı ve esirleri serbest bırakmalıdır. İsrail'in saldırıları, yalnızca direnişi değil, tüm Lübnan halkını hedef alan bir tehdit oluşturmaktadır".

Naim İsrail'in hava saldırıları hakkında "Bugün, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik hava saldırılarına tanık oluyoruz. Ülkenin savunmasından tüm Lübnan sorumludur; bu nedenle hükümet, ülkenin güvenliğinden birincil derecede sorumlu olmaktadır." şeklinde konuştu.

"Direnişin silahları, İsrail projesinin hayata geçirilmesini engelliyor"

Naim Kasım sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, düşmanın Lübnan topraklarında yerleşmesini engellemek için diplomatik yolu seçti. İsrail, direnişin varlığıyla Lübnan'da yerleşemeyeceğini biliyor. Hükümete kendimizi savunmaya hazır olduğumuzu ve hükümetin bu hazırlığı kullanması gerektiğini söylüyoruz. Lübnan içinde İsrail'i istemeyen ve bu rejime karşı koymaya istekli gruplar var, dolayısıyla bu mesele sadece direnişle sınırlı değil. İsrail'in Lübnan'daki destekçileri az sayıda olsa da, ABD ve Tel Aviv ile birlikte ülkede istikrarın sağlanmasını ve Lübnan'ın büyümesini engelledikleri için sorunlara yol açtılar. Direnişin silahları, İsrail projesinin hayata geçirilmesini engelliyor.

"Suriye, İsrail'e teslim olmayacak"

Kasım Suriye gelişmeleri hakkında "Şam banliyölerindeki Beyt Cin operasyonu, Suriye halkının İsrail'e asla teslim olmayacağını gösterdi ve bu olumlu ve doğru bir işaret. Taviz vermek düşmanı daha da açgözlü hale getiriyor."