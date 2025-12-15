Sydney saldırısında öldürülen Siyonist haham kimdi?

Mehr Haber Ajansı'nın Ma'a'ya dayandırdığı habere göre, dün Sydney'deki silahlı saldırıda öldürülen ünlü haham Eli Schlanger'in daha önce işgal altındaki topraklara seyahat ettiği ortaya çıktı.

Haberde, Schlanger'in Siyonist orduyla görüştüğü ve onlardan Gazze'deki savaşa ve Filistinlilerin soykırımına devam etmelerini istediği belirtiliyor.

Gazze savaşında, son iki yılda 70 binden fazla Filistinli şehit oldu ve 171 bin kişi de yaralandı; bunların çoğu kadın ve çocuktu.

Dün, Avustralya'nın Sydney kentindeki bir plajda Hanuka adı verilen bir Yahudi kutlamasına iki silahlı saldırgan saldırdı ve en az 16 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Schlanger, Avustralya'daki Chabad hareketinin bir temsilcisiydi; bu hareket işgal altındaki Filistinlilerin haklarını tanımamaktadır. Siyonist çocuk katillerini desteklemekten gurur duyuyordu.