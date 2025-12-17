İran'den ABD'nin Venezuela kararına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya karşı gerçekleştirdiği yasadışı eylemleri sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne yönelik tehditkar açıklamalarını ve eylemlerini, özellikle de deniz ablukası tehdidini ve ülkenin yasal petrol ihracatını engelleme girişimini şiddetle kınamaktadır.

Bu tutum, güç kullanımına ve sistematik yıldırmaya dayalı bir politikanın açık bir göstergesidir.

ABD’nin kararı, uluslararası hukuk ve BM Şartı'nda tanınan seyrüsefer özgürlüğü, deniz güvenliği ve uluslararası ticaret özgürlüğü de dahil olmak üzere ilke ve kuralların açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Karayipler bölgesinde ve Venezuela açıklarında yaptığı yasadışı eylemler “deniz korsanlığı ve silahlı soygunun açık bir örneği” olarak değerlendirildi.

Herhangi bir gücün Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme hakkına sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, "Venezuela, BM Şartı'nın temel ilkelerine uygun olarak herhangi bir dış tehdit veya saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahiptir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlayarak, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi mektup gönderdi.