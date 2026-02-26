Ramazan'da kalpleri ısıtan 8. günün duası(+video)

Ramazan ayının sekizinci gününe özel olan dua, yetimlere merhamet göstermeyi, muhtaçlara yemek yedirmeyi, selamı yaymayı ve hayırlı insanlarla bir arada olmayı dilemektedir. Bu mübarek ayda, iyiliği çoğaltmak ve kalpleri yumuşatmak için edilen bu duayı okuyarak bereketi hayatımıza davet edelim.

دعاء اليوم الثامن: اللهمّ ارْزُقني فيهِ رحْمَةَ الأيتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا ملجأ الآمِلين

8. Günün Duası: “Allahummerzugnî fîhi rahmet’el-eytami ve it’am’et-taam ve ifşa’es-selâm ve suhbet’el-kiram, bi-tavlike ya melce’el-amilîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı!