Erakçi: Trump diplomasiye ve ABD halkına ihanet etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la başlatılan diplomatik süreç karşısındaki yaklaşımına değinerek, "Nükleer müzakereler karmaşık bir emlak anlaşması gibi ele alındığı ve büyük yalanlar gerçekleri zedelediği sürece gerçek dışı beklentiler asla gerçekleşmeyecek. Bunun sonucu nedir? Kin yüzünden müzakere masasını bombalamak" ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi paylaşımının devamına, "Bay Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti" diye ekledi.