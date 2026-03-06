İran Ordusu’ndan ABD’nin Kuveyt’teki askeri üssüne İHA saldırısı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri, ABD’nin Kuveyt’teki askeri üssünü kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile hedef alıyor.

ABD’nin askeri üssüne doğru bir sürü İHA fırlatıldığı açıklandı.

Bu saldırılar önümüzdeki saatlerde de devam edecek.