Pezeşkiyan: “Bu seçim yeni bir onur ve güç döneminin başlangıcıdır”

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Pezeşkiyan, mesajında söz konusu seçimin İran halkı için yeni bir onur, güç ve ilerleme döneminin başlangıcını müjdelediğini ifade etti. Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi’nin kararının İslam Cumhuriyeti’nin yönetim yapısının sürekliliğini ve ülkenin istikrarını güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, ulusal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin İran’ın karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı. İran’ın geçmişte olduğu gibi bugün de halkın direnci, ortak akıl ve dayanışma sayesinde zorlukların üstesinden geleceğini ifade etti.

Pezeşkiyan mesajında, yeni lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e görevinde başarılar dileyerek, ülkenin bağımsızlığı, ilerlemesi ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.