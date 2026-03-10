İran bugün de Trump'ın özel temsilcisi Witkoff’a yanıt vermedi

Arapça yayınlanan “İran Now” medyasına konuşan İranlı bir kaynak, “ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff bugün İran'a doğrudan iki teklif gönderdi; bu teklifler, düşmanlıkların sona erdirilmesi için bir tarih belirlenmesiyle ilgiliydi, ancak İranlı yetkililer bu teklife yanıt vermedi” dedi.

İranlı kaynaka göre, Tahran'dan yanıt alamayan Amerikan tarafı, bu teklifi iletmek veya arabuluculuk yapmak için bazı Avrupa ülkelerine ve bölgedeki bazı ülkelere yöneldi.

ABD’de gerçekleştirilen son anketler, Kongre onayı olmaksızın başlatılan İran saldırılarına kamuoyunun büyük oranda karşı olduğunu ortaya koyuyor.

İran: ABD ile görüşme gündemimizde değil

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Siyonist İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından ABD ile görüşmenin "artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü" belirterek, "Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var." demişti.