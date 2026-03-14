14 Mar 2026 12:44

İran, Çin’e ABD ve İsrail’e karşı gösterdiği destek için teşekkür etti

İran'ın Pekin Büyükelçisi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik vahşi saldırılarını kınadı ve Çin'e teşekkür etti.

İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik vahşi saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıların ağır kayıplara yol açtığını, bunun arasında İran lideri, komutanlar ve sivil halkın şehit edilmesinin bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi, İran’ın bu yasa dışı saldırılara karşı kendini savunma hakkını vurguladı.

Rahmani Fazli, ayrıca Çin hükümeti ve halkına, Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıkları için teşekkür etti ve Çin’in İran halkına gösterdiği destek ve empatiye minnettarlığını dile getirdi.

