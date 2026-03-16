Hürmüz Boğazı İran’ın Tam Kontrolünde

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri’nin son çatışmaların ardından askeri hazırlıklarını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Naini, “12 günlük savaş” ile “Ramazan savaşı” arasındaki dönemde Devrim Muhafızları Komutanlığı’nın gece gündüz çalışarak savaşta oluşan hasarların giderildiğini, askeri hazırlıkların güçlendirildiğini, strateji ve taktiklerin gözden geçirildiğini ve yeni silah sistemleri üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Aynı süreçte Hava-Uzay Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın da hazırlıklarını artırdığını belirten Naini, Ramazan savaşı başladığında İran ordusunun önceki çatışmaya göre daha hazır olduğunu dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin görevlerine de değinen Naini, bu kuvvetin denizdeki saldırılara karşılık vermekle sorumlu olduğunu belirterek düşman askeri üsleri ve savaş gemilerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınabileceğini söyledi.

Naini, Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran’ın kontrolünde olduğunu savunarak ABD’nin bölgedeki askeri varlığına da değindi. ABD’nin savaş durumunda boğazı kontrol edeceği yönündeki iddialarını eleştiren Naini, “Eğer cesaretleri varsa savaş gemilerini Fars Körfezi’ne getirsinler” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, düşman savaş gemilerinin Umman Denizi’nin sonunda yaklaşık 300‑400 mil uzaklıkta konuşlandığını öne süren Naini, İran Devrim Muhafızları ve İran ordusunun seyir füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu gemilerin bölgeden uzaklaştığını iddia etti.

Ülkenin hava savunma kapasitesinin son dönemde güçlendirildiğini belirten Naini, bugüne kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldığını ifade etti.

İran’ın füze kapasitesine de değinen Naini, şu anda kullanılan bazı füzelerin yaklaşık on yıl önce geliştirilen sistemler olduğunu, son dönemde üretilen birçok füzenin ise henüz kullanılmadığını söyledi.

Naini açıklamasının sonunda, “Bu çarşamba düşman için ağır sonuçlar doğuracak bir gün olacak” ifadelerini kullanarak İran’ın saldırılarını sürdüreceğini belirtti.