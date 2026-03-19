CENTCOM'dan İran'ın hava savunma gücüne itiraf: F‑35 savaş uçağı hedef alındı

ABD’ye ait gelişmiş F‑35 savaş uçağının İran hava sahası yakınlarında hedef alınarak hasar görmesi, sahadaki durum ile siyasi söylemler arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. CNN’in aktardığı bilgiye göre, uçak aldığı hasar nedeniyle Batı Asya’daki bir Amerikan üssüne acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bu durum, ABD’li askeri yetkililer tarafından da doğrulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü, F‑35 savaş uçağının İran üzerinde bir “muharebe görevi” icra ettiği sırada kaza yaşandığını açıkladı. Olayın ayrıntıları gizli tutulurken, doğrulanan bilgiler İran’ın hava savunma sistemlerinin aktif ve işleyebilir durumda olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu gelişme, İran’ın hava savunma kapasitesinin zayıfladığı yönündeki önceki iddialarla çelişiyor. Gelişmiş radar ve ateş kontrol sistemlerinden kaçınacak şekilde tasarlanan F‑35’in hedef alınması, İran’ın hava savunma kabiliyetinin modern tehditleri tespit ve takip edebildiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu olay, yalnızca teknik bir askeri hadise olarak değil, bölgesel güvenlik açısından sonuçları olan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Beşinci nesil bir savaş uçağının görev sırasında zarar görmesi, İran’ın savunma kapasitesinin caydırıcı yönünü öne çıkaran bir unsur olarak yorumlanıyor.

Olay ayrıca, siyasi söylemlerin ötesinde sahadaki gerçek askeri durumun dikkate alınması gerektiğini gösteren bir örnek niteliği taşıyor. Mevcut bilgiler, İran’ın hava savunma unsurlarının hâlen etkin şekilde görev yaptığını ve karmaşık tehditlerle mücadele edebilecek seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Bu doğrulama, bölgedeki askeri dengeler ve risk hesaplamaları açısından önemli bir veri olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili detaylı açıklamaların ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor.

