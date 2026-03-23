İran: Dünya sahte bayrak hikâyelerinden bıkmış durumda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X’te NATO Genel Sekreteri’nin İsrail yetkililerinin İran’ın Avrupa’ya yönelik füze tehdidi iddialarını reddetmesine dikkat çekerek, “Hatta NATO Genel Sekreteri gibi biri bile İsrail’in en yeni yalanlarını onaylamaktan kaçınıyor; bu çok anlamlıdır. Dünya, sahte bayrak temelli hikâyelerden bıkmış durumda” dedi.

Son iki gün içinde İsrail yetkilileri, Diego Garcia’daki bir İngiliz askeri üssüne yönelen İran füzesi iddiasıyla İran’ın füze programını Avrupa için bir tehdit olarak sunmuştu. NATO Genel Sekreteri ise bu iddiaları açıkça reddetmiştir.