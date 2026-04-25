Galibaf’tan Arap ülkelerin tahvil satışına getirilen sınırlamalara tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamalarına atıfla, Arap ülkelerinin ABD varlıklarını “kurallara aykırı şekilde satmasını engellemek” için döviz swap hatlarının devreye sokulduğunu belirtti.

Muhammed Bakır Galibaf, bu durumun bazı tahvil sahiplerinin varlıklarını serbestçe satamadığı ve ABD tarafından kısıtlandığı anlamına geldiğini ifade etti. ABD finans sisteminin tahvil satışlarına karşı hassasiyetine dikkat çeken Galibaf, fiilen yazılı olmayan bir satış tavanı bulunduğunu ve kurumsal yatırımcıların buna uymak zorunda kaldığını söyledi.

Krizin derinleşmesi halinde tahvil satışlarının tamamen durdurulabileceğini öne süren Galibaf, yatırımcılara “fırsat varken satış yapın” çağrısında bulundu. Ayrıca, bu sürecin en kritik noktasının tahvil faiz eğrisi olduğunu vurguladı.