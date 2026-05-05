İspanya: İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahaleye katılmayacağız

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya hükümeti ile Vatikan’ın, sorunların savaş kışkırtmasından uzak bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Papa ile bölgede Hristiyanların durumu ve İsrail’in bir rahibin Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişini engellemesi konusunu görüştüğünü ifade etti.

Albares, Hürmüz Boğazı’nın normal durumuna dönmesinin savaşla değil müzakerelerle mümkün olduğunu belirtti ve İspanya’nın İran’a karşı yürütülebilecek herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını bir kez daha teyit etti.

Bakan ayrıca Pakistan’la yeniden müzakerelere dönülmesini desteklediklerini ve bu konuyu son iki gün içinde İran Dışişleri Bakanı’na da hatırlattığını söyledi.

Son olarak Albares, dikkatlerin Hürmüz Boğazı’na yoğunlaşmasının, Lübnan’a yönelik yasa dışı saldırıların unutulması anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.