23 Mar 2026 12:14

İspanyol Bakan’dan Netanyahu’ya Sert Tepki

İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Ponte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek verme çağrılarına karşı çıktı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Ponte, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Avrupa’yı İran’a karşı harekete geçirme çağrısına sosyal medyada sert bir dille yanıt verdi.

Bakan, sosyal medya platformu X’te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Avrupa’yı İran’a karşı harekete geçirme girişimine yanıt olarak, “Sana sokak başına kadar bile eşlik etmeyeceğiz, nesil katili herif. Acaba bunu nihayet anlıyor musun, yoksa anlamıyor musun bakalım” ifadelerini kullandı.

Ponte’nin açıklamaları, Avrupa içinde bazı ülkelerin Ortadoğu politikalarına yaklaşımına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

