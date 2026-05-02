İran’da İsrail adına casusluk yapan 2 kişi idam edildi

İran’da İsrail adına casusluk suçundan yargılanan Yakub Kerimpur ve Nasır Bekrzade hakkında verilen idam cezaları, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından cumartesi sabahı infaz edildi.

Dosya kayıtlarına göre Kerimpur, Temmuz 2025’te İran’a yönelik ABD‑İsrail saldırıları sırasında Mossad bağlantılı bir yetkiliyle iletişim kurarak bazı hassas bölgeler ve belirli kişiler hakkında gizli bilgileri kripto para karşılığında iletti.

Kerimpur’un ayrıca Mossad görevlisinden ses bombası yapımı konusunda eğitim aldığı, bu tür düzenekler hazırlayarak belirlenen bölgelerde patlattığı ve patlamalara ait görüntüleri bağlantıda olduğu kişiye gönderdiği belirtildi. Görüntülerin daha sonra İsrail destekli Iran International kanalında yayımlandığı ifade edildi.

Kerimpur’un Kerec ve Meşhed kentlerinde askeri tesisler ve kışlalar hakkında görüntüler topladığı, ayrıca bazı kişileri para karşılığında ATM’leri ateşe verme gibi sabotaj eylemleri için görevlendirdiği bildirildi. Devrim Mahkemesi, Kerimpur’u İsrail ile iş birliği ve casusluk nedeniyle “muharebe” (Allah’a karşı savaş açmak) ve “yeryüzünde fesat çıkarmak” suçlarından suçlu buldu.

Nasır Bekrzade’nin ise ülke genelinde çeşitli hassas altyapı tesislerini ziyaret ederek görüntüler topladığı ve bunları İsrail istihbaratına ilettiği açıklandı. Bekrzade’nin özellikle Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin görüntülerini ve bazı yetkililer ile dini şahsiyetlere ilişkin bilgileri paylaştığı bildirildi.

İran güvenlik güçlerinin, geçen yıl 13 Haziran’da başlayan ABD‑İsrail saldırılarının ardından düşmanla bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, casusluk davalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması ve uzun bürokratik süreçlerden kaçınılması çağrısında bulundu.