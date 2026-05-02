İran'ın Minab kentinde bombalanan kız ilkokulu müzeye dönüştürülecek

İran Eğıtım ve Öğretım Bakanı Alıreza Kazemi, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören 1200 okuldan 800’ünün onarıldığını söyledi.

Kazımi, Minab kentinde bombalanan Şeceretü’t-Tayyibe ilkokuluna ilişkin, “Bu okul en iyi şekilde inşa edilmelidir” dedi.

ABD-İsrail'in bombaladığı Şeceretü’t-Tayyibe ilkokulunun müzeye dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kazemi, “Bu okul gelecekte ülkenin en büyük kültürel ve eğitim merkezlerinden biri olarak rol oynamalıdır” ifadesini kullandı.

Minab Okulu Olayı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 168 kişi yaşamını yitirmişti.