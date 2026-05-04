İran'ın Hürmüz'deki yeni kontrol bölgesi belirlendi  (+harita)

İran, küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki yeni "kontrol bölgesini" duyurdu.

Bu yeni düzenleme Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kıyı sınırlarını ve stratejik limanlarını da kapsayan geniş bir etki alanını hedefliyor.

Tahran tarafından ilan edilen ve bölgedeki deniz trafiği üzerinde mutlak gözetim kurmayı amaçlayan yeni "kontrol bölgesi" şu koordinatları kapsıyor:

Doğu-Güney Hattı: İran'daki Mübarek Dağı'nın güneyinden başlayarak BAE'nin en önemli petrol terminallerinden biri olan Füceyre kentinin güneyine kadar uzanıyor.

Batı-Kuzey Hattı: İran'ın Keşm Adası'nın batısından başlayarak BAE'deki Ümmü'l-Kayveyn bölgesine kadar ulaşıyor.