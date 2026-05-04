Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kırmızı çizgimiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikan muhriplerinin radarlarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı düşündü, ateşle cevap verdik. Seyir füzeleri ve SİHA’lar havalandı” dedi.
İranlı general, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin İran için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD bayrağı taşıyan iki gemi Hürmüz'den geçtiğini iddia etti.
Devrim Muhafızları Ordusu ise, Washington’un ABD bayraklı iki geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği yönündeki iddiasını yalanladı.
