İran Donanması’ndan Hürmüz Boğazı’nda “Fars Körfezi Yunusları” Operasyonu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Şahram İrani, yerli üretim hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı’ndaki görev faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İrani, İran yapımı hafif denizaltıların bölgedeki tehditler, operasyonel kapasite ve ihtiyaçlar doğrultusunda Hürmüz Boğazı sularında konuşlandırıldığını ve görev alanlarını genişleterek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

İranlı komutan, söz konusu denizaltıların deniz tabanında uzun süre kalabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade ederek, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik su yolunda deniz tabanında uzun süre konumlanarak düşman unsurları tespit etme, takip etme ve gerektiğinde etkisiz hale getirme kabiliyetinin, İran Donanması’nın hafif denizaltılarının önemli yetenekleri arasında yer aldığını söyledi.

İrani, donanma personelinin günlük kullanımında bu denizaltıların “Fars Körfezi Yunusları” olarak adlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Tümamiral İrani ayrıca, “Fars Körfezi Yunusları”nın, Dena destroyerinde hayatını kaybeden denizcilerin anısına düzenlenen bir operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı’nda su yüzüne çıktığını belirtti.