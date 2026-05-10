10 May 2026 09:14

Pakistan: Bölgede kalıcı barış için arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz

Pakistan Genelkurmay Başkanı, ülkesinin Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması amacıyla tarafsız arabulucu rolü üstlendiğini açıkladı. İslamabad yönetimi, diplomasi ve diyalog yoluyla krizlerin çözümüne destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Pakistan Ordu Komutanı, ülkesinin Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması amacıyla tarafsız arabuluculuk rolü üstlendiğini söyledi.

Habere göre Pakistanlı komutan, İslamabad yönetiminin bu arabuluculuğun başarıya ulaşması için tüm imkânlarını kullandığını ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Daha önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, ülkesinin itidalin korunmasını ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesini destekleyen tüm girişimlere güçlü bağlılığını sürdürdüğünü belirtmişti.

