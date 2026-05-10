Pakistan: Bölgede kalıcı barış için arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz

Pakistan Ordu Komutanı, ülkesinin Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması amacıyla tarafsız arabuluculuk rolü üstlendiğini söyledi.

Habere göre Pakistanlı komutan, İslamabad yönetiminin bu arabuluculuğun başarıya ulaşması için tüm imkânlarını kullandığını ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Daha önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, ülkesinin itidalin korunmasını ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesini destekleyen tüm girişimlere güçlü bağlılığını sürdürdüğünü belirtmişti.