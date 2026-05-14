14 May 2026 12:56

Erakçi'den "Hürmüz" açıklaması: Engel koymadık

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında PressTV’ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erakçi, ABD’nin deniz ablukasını eleştirerek, “Hürmüz Boğazı bugün en çok ABD’nin saldırgan politikaları ve dayattığı abluka nedeniyle zarar görüyor” dedi.

Bakan Erakçi, "Bizim açımızdan Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açıktır. Ancak deniz kuvvetlerimizle işbirliği yapmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

İran’ın Hürmüz’de deniz ticaretine engel oluşturmadığını vurgulayan Erakçi, "Herhangi bir engel oluşturan taraf İran değildir; aksine ABD’nin tek taraflı olarak oluşturduğu bir abluka söz konusudur” değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, "Bu durumun ABD tarafından uygulanan yasadışı ablukanın kaldırılmasıyla sona ermesini umuyorum” diye konuştu.

