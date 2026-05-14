Hizbullah yetkilisi: İsrail ile müzakerenin sonu hayırlı olmayacak

Al Mayadeen kanalına konuşan Komati, “Lübnan ile işgal rejimi arasındaki görüşmelerin sonu pek hayırlı olmayacak” dedi.

Komati, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin “müzakere” olarak değil, “ABD’nin Lübnan hükümetine dayattığı bir emir” olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Hizbullah’ın bu sürece ilgi duymadığını ifade eden Komati, sözde görüşmelerin Lübnan’ın egemenliğini koruyacak bir sonuca yol açmayacağını belirterek, “Direnişin silahı hiçbir şekilde müzakere konusu olamayacaktır” yorumunu yaptı.

Hizbullah yetkilisi, İsrail’in güneydeki direniş operasyonlarından ciddi şekilde acı çektiğini ifade ederek, bunun gelecekteki denklemler üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Komati, “Direniş zayıf durumda değil. Biz fitne çıkmaması için sabrediyoruz, ancak bu hükümetin adımlarını kabul ettiğimiz anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun “sahada belirlendiğini” kaydeden Komati, “Biz sahadaki güç olarak denklemleri kuran tarafız” diye konuştu.

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı ayrıca, İran'ı “bölgede önemli bir güç ve dünyada büyük bir devlet” olarak nitelendirdi.

