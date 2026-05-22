ABD’nin Lübnan ve İran temsilcilerine yaptırımlarına Tahran’dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD’nin Beyrut’taki İran büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani’ye ve bazı Lübnanlı yetkililere yönelik yaptırımlarını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı’nın Muhammed Rıza Rauf Şeybani’ye yönelik yasa dışı ve gerekçesiz yaptırım kararını şiddetle kınamakta ve bu adımı, ABD yönetiminin uluslararası hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı’na, özellikle de devletlerin egemenliğine saygı ilkesine açık bir şekilde aykırı davranışının bir örneği olarak görmektedir.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD’nin Lübnan Parlamentosu’ndaki Hizbullah temsilcileri, Emel Hareketi yetkilileri ve bazı Lübnanlı askeri ve güvenlik yetkililerine yönelik yaptırımlarını da şiddetle kınadı.

Açıklamada bu tür aşağılık adımların Lübnan’ın ulusal egemenliğini zayıflatmaya ve ülkede fitne çıkarmaya yönelik olduğu belirtildi.

Ayrıca bu adımların, ABD yönetiminin Siyonist işgal rejimiyle iş birliğinin ve Lübnan’a karşı saldırıların devamına destek verdiğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Lübnan’daki farklı grupların ulusal birlik ve bütünlük içinde ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacağı ve İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelleyeceği vurgulandı.

İran'ın, dostane ve tarihî ilişkiler çerçevesinde Lübnan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduğu da belirtildi.