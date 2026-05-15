Bekayi’den Arapça mesaj: İhanet gizli kalmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından Arapça bir mesaj paylaştı. Bekayi’nin kısa mesajında, "Gizlice ihanet eden şahıs kesinlikle rezil rüsva olur” ifadesine yer verildi.

Bekayi, bu mesajla savaş sırasında ABD ve Siyonist rejimle birlikte hareket eden bazı Arap ülkelerinin tutumunu eleştirdi.

Son günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE'ye yaptığı ziyaretle ilgili haberler ortaya çıktı.

BAE hükümeti bu ziyareti yalanladı, ancak Siyonist İsrail medyası bu yalanlamanın BAE yetkililerinin İran'dan korkmasından kaynaklandığını söylüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırdığını ve bu konuda kesin delillere sahip olduklarını kaydetmişti.