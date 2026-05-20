Devrim Muhafızları’ndan uyarı: Olası bir saldırı daha geniş sonuçlar doğurur

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı açıklamada, İran’a yönelik herhangi bir yeni saldırıya ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Açıklamada, “Amerikan-Siyonist düşmanın geçmişteki stratejik yenilgilerden ders çıkarmadığı ve yeniden tehdit diline başvurduğu” ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’a yönelik önceki saldırılar sırasında karşı tarafın “dünyanın en maliyetli iki ordusunun tüm imkânlarını kullandığı”, buna karşın İran’ın “İslam Devrimi’nin tüm kapasitesini devreye sokmadığı” belirtildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, “İran’a yönelik saldırıların tekrarlanması halinde daha önce sözü edilen bölgesel savaşın bu kez bölgenin ötesine taşınacağı” ve “beklenmeyen yerlerde ağır karşılıklar verileceği” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda, “Biz savaşın insanlarıyız; gücümüz açıklamalarda ya da sosyal medyada değil, sahada görülecektir” denildi.