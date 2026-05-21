İsrail'den Suriye'ye yönelik yeni saldırı

Suriye devlet televizyonuna göre, İsrail güçlerinin Batı Tel el-Ahmar bölgesindeki mevzilerinden, Kuneytra kırsalında bulunan Doğu Tel el-Ahmar çevresine üç top mermisi atıldığı bildirildi.

Haberde, söz konusu saldırının İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerinin devamı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Suriye medyasında yer alan değerlendirmelerde, İsrail’in ülkenin güneyine yönelik operasyonları ve sivillere yönelik müdahaleleriyle 1974 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Kuneytra yönetiminin ise daha önce birçok kez İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.