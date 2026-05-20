20 May 2026 21:59

Bekayi, Trump'ın ültimatom vermesini "gülünç" olarak nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti'ne ültimatom verilmesini "gülünç" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'ne ültimatom verilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

Bekayi, "Yabancı tarafların söylemleri ve tehditleri etkisizdir ve İslam Cumhuriyeti bu açıklamalardan bağımsız olarak kendi çıkarlarını gözetmektedir" dedi.

Bekayi, Pakistanlı yetkililer aracılığıyla iki taraf arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini ve İran’ın ABD tarafının görüşlerini aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.

Sözcü Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı'nın son Tahran ziyaretinin mesaj alışverişini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

İran’ın şu anda yürüttüğü görüşmelerde önceliğinin “savaşı sona erdirmek” olduğunu belirterek, İran’ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakere yolunu sürdürmekte olduğunu kaydetti.

