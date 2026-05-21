Velayeti: Bölgesel koridorların haritasını Washington değil sahadaki gerçekler belirliyor

Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda bölgesel gelişmeler ve ABD politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkili, Donald Trump’ın İran’a yönelik günlük tehditleri ile ABD’deki ekonomik baskılar arasında kaldığını belirtti.

Velayeti paylaşımında, “Trump, İran’a yönelik günlük tehditler ile ABD’deki benzin istasyonlarındaki öfkeli müşteriler arasında bir paradoksun içine sıkışmış durumda. İç enflasyonu kontrol altında tutabilmek için piyasa istikrarına ve enerji fiyatlarının düşmesine ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Velayeti ayrıca Kafkasya’daki gelişmelerin bölgesel dengelerde değişime işaret ettiğini savunarak, “Trump Koridoru” olarak nitelendirdiği Zangezur Koridoru tartışmalarının etkisinin azaldığını ifade etti.

Velayeti, “Bölgedeki koridorların haritası artık Washington’un tehditleriyle değil, Tahran’ın sahadaki gerçekleriyle yazılıyor” değerlendirmesinde bulundu.