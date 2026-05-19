İran’dan Donald Trump'ın iddiasına yanıt

Trump'ın siyasi jestine tepki gösteren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, “Washington, müzakereler için zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları ‘geçici olarak’ durdurduğunu iddia ediyor, ancak aynı zamanda her an büyük bir saldırıya hazır olduğunu da belirtiyor.

ABD aslında ‘barış fırsatı’ yoluyla ‘tehdit’ savuruyor” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “İran her türlü askeri saldırıya karşı kararlı bir şekilde hazırdır. Boyun eğmek İran milleti için hiçbir şey ifade etmez; ya zafer ya da şehitlik.” ifadesini kullandı.

Bir İranlı şehidin vasiyetine atıfta bulunan Garibabadi, “Bütün renkler arasından kırmızıyı, bütün ölümler arasından da şehitliği seçtik” diye konuştu,