Tahran Cuma Namazı Hatibi: Olası bir saldırı ağır sonuçlar doğurur

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, bugünkü cuma hutbesinde ülkeye yönelik yaptırımlar, ekonomik kuşatma ve düşmanların yürüttüğü bilişsel savaşlara değinerek şunları söyledi:

“Bugün düşmanlarımız mermiler yerine petrol, bankacılık ve ticaret alanındaki yaptırımlar yoluyla ülkenin gelir kaynaklarını sınırlandırıyor. Bunun yanı sıra tüketim kültürü ve lüks yaşam anlayışını yayarak ve kendi unsurlarını halkın geçim şartlarına zarar vermek için kullanarak İran halkının ulusal direncini kırmaya çalışıyorlar.”

Hüccetül İslam Aliekberi, hutbesinin devamında tarihsel gelişmeler ve İran milletinin mevcut konumuna değinerek ulusal gücün unsurlarını anlattı ve “Batı’ya inanç” ile “Batı hayranlığı” söylemlerinin İran halkı nezdinde çöktüğünü belirtti.

Hüccetül İslam Aliekberi, konuşmasının devamında, “Halkımız Batı tarzı yaşamın bir ilerleme modeli değil, milletleri aşağılamaya yönelik bir yöntem olduğunu çok iyi anlamıştır. Batı’nın ödünç ekonomisi ve dayatılmış güvenliği bir serap gibi ortadan kalktı" ifadesini kullandı.

Düşmanların tehditlerine de değinen Aliekberi, “Silahlı kuvvetlerimiz her zamankinden daha hazırlıklı ve tetikte. Düşmanların akılsızca hayalleri var. Eğer durum buysa, işte meydan" ifadelerinde bulundu.

Düşmanlara seslenen Hüccetül İslam Aliekberi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün sizin masanız kırılmış, elleriniz titriyor ve seçenekleriniz tükenmiş durumda. Bugün seçeneklerin sahibi büyük İran milletidir. Eğer akılsızca bir girişimde bulunursanız bu kez farklı bir İran göreceksiniz. Sadece daha önce düşünmediğiniz yeni füzelerle karşılaşmayacaksınız; aynı zamanda Allah’ın yardımıyla Siyonist rejim nefes almakta zorlanacaktır. Bölgesel bir savaş yerine bölgeler üstü bir savaş yaşayacaksınız. Hürmüz Boğazı’nın sınırlandırılması yerine Babülmendep de kapanacaktır. Eğer altyapılarımızı hedef alırsanız, bölgedeki tüm destekçilerinizin altyapıları da hedef alınacaktır.”