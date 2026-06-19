Tahran Cuma Namazı Hatibi: ABD yönetimine hiçbir şekilde güvenilemez

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd’in imametinde kılındı.

Şehit İmam’ın stratejisi ve direniş ekseninde güç inşası

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Cuma Namazı hutbesinde yaptığı konuşmada, Şehit Ayetullah Hamaney'nin stratejisine değinerek, "Şehit İmam’ın stratejisi de İran milleti ve direniş ekseni için güç üretmekti. Amaç, ABD’ye karşı direnmek ve dünya zorba güçlerinin halkların çıkarlarını gasp etmesine izin vermemekti. Bu güç İran’da oluştu ve son yıllardaki zaferlerin temelini oluşturdu." dedi.

Düşmanın başarısız hedefleri

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, dünyanın iki nükleer gücünün, servet ve güç elde etmek, bölgenin siyasi coğrafyasını değiştirmek ve Tel Aviv’i Batı Asya’nın askeri hegemonyasına dönüştürmek amacıyla İran’ın siyasi sistemini devirmeyi hedeflediğini belirtti.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, bu hedefler arasında İran’ın savunma ve askeri gücünü yok etmek, silahlı çatışma başlatmak, ekonomiyi çökertmek, ülke haritasını değiştirmek, İran medeniyetini ortadan kaldırmak ve ülkeyi “taş devrine döndürmek” ile bölgesel müttefiklerini tasfiye etmek gibi amaçların bulunduğunu savundu.

Askeri güç ve direnişin rolü

Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran’ın füze ve İHA kapasitesi, hava savunma sistemlerinin performansı, direniş ekseninin artan gücü, halk-hükümet dayanışması, silahlı kuvvetlerin komutası ve Devrim Lideri’nin yönlendirmesinin bu hedeflerin gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

ABD’ye güvensizlik vurgusu

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’nin son mesajına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ve Dışişleri Bakanı’nın Lider’in açıklamalarını yol haritası olarak benimsemelerinden dolayı teşekkür etti.

ABD yönetiminin hiçbir şekilde güvenilir olmadığını savunan hatip, bunun İran halkı ve dünya kamuoyu için açık bir tecrübe olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ulusal çıkarlar ve direniş ekseni korunmalı

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, İran halkının ve DevrimLider’nin ortak talebinin ülkenin çıkarlarının ve direniş ekseninin gücünün korunması olduğunu vurguladı.

Liderin mesajı ve karar alma süreci

Son mesajın, İran sisteminin kolektif akıl ve kurumsal uzlaşı temelinde hareket ettiğini gösterdiğini belirten Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Lider’in önce farklı bir görüşe sahip olmasına rağmen, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ve Cumhurbaşkanı’nın taahhütleri doğrultusunda müzakere sürecine izin verdiğini ifade etti.

ABD anlaşmaya ulaşmak için tüm araçlarını kullandı

Tahran Cuma Namazı Hatibi, Devrim Lider’nin mesajında ABD’nin zayıf ve çıkmazda bir konumda bulunduğunun vurgulandığını belirterek, Washington’un İran ile anlaşmaya ulaşmak için tüm imkânlarını seferber ettiğini söyledi.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, bunun İran milletinin direnci, silahlı kuvvetlerin kararlılığı ve direniş ekseninin gücünün sonucu olduğunu ifade etti.