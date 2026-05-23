Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 25 gemi geçiş yaptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerden oluşan toplam 25 geminin gerekli izinleri aldıktan sonra, Devrim Muhafızları Donanması’nın koordinasyonu ve güvenlik desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun saldırganlığı nedeniyle bölgede oluştuğu belirtilen güvenlik sorunlarına rağmen, Hürmüz Boğazı üzerindeki akıllı kontrolün Devrim Muhafızları Donanması tarafından güçlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.