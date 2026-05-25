  1. İran
25 May 2026 11:06

Galibaf 7.kez İran meclis başkanlığına seçildi

Muhammed Bakır Galibaf, İran Meclisi’nde yapılan oylamayla görevini koruyarak üst üste yedinci kez Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

İran’ın 12. dönem parlamentosunun üçüncü yasama yılı kapsamında bugün Meclis Başkanlık Divanı seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda Muhammed Bakır Galibaf, milletvekillerinin desteğiyle görevine devam etti ve yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Galibaf daha önce de İran’ın 11. dönem parlamentosunda dört yıl boyunca Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü. Son seçimle birlikte üst üste yedinci kez Meclis Başkanlığı koltuğunu korumuş oldu.

İran Meclisi iç tüzüğüne göre Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekillerinin doğrudan oyuyla bir yıllık süre için seçiliyor.

Başkanlık Divanı; bir başkan, iki başkan yardımcısı, altı sekreter ve üç denetçiden oluşuyor ve seçilen daimi kurul bir yıl boyunca Meclis çalışmalarını yönetiyor.

