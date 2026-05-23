İran Ordusu: Her türlü saldırıya hazırız 

İran Ordusu, 24 Mayıs Hürremşehr Kurtuluş Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kahraman Hürremşehr kentini “İran milletinin direnişinin ve birliğinin sembolü” olarak nitelendiren İran Ordusu’nun mesajında, “Hürremşehr'in kurtuluşu, vatan evlatlarının sarsılmaz inancı, hâlisâne mücadelesi ve eşsiz fedakarlığı sonucu gerçekleşmiştir” ifadesi kullanıldı.

Mesajda İran Ordusu’nun düşmanlardan gelebilecek her türlü tehdide ve saldırıya karşı koymaya hazır olduğu vurgulandı.

Hürremşehr'in 44. kurtuluş yıldönümü

Bugün, Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordad ve Miladi takvime göre 24 Mayıs, 1982 yılında devrik Saddam rejiminin işgalinden kurtarılan İran’ın Hürremşehr kentinin 44. kurtuluş yıldönümüdür.

Bugün, İran’da “Direniş, Fedakârlık ve Zafer Günü” olarak adlandırılmaktadır.