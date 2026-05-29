29 May 2026 09:36

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine işbirliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ve İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Malezya ve Pakistan Başbakanlarıyla Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığım görüşmelerde, İran'ın diplomasiye olan bağlılığını vurguladım, Malezya'ya insani yaklaşımı için teşekkür ettim ve Pakistan'a da bir anlaşmaya varmak için gösterdiği çabalar için minnettar olduğumu belirttim” dedi.

İran'ın dış politikasına değinen Pezeşkiyan, Tahran’ın komşu ve İslam ülkeleriyle her alanda işbirliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

