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3 Haz 2026 09:19

ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Karar kapsamında dört İran vatandaşı ile dört dijital para borsası yaptırım listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında dört İran vatandaşı ile dört dijital para borsasının hedef alındığı belirtildi. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında İran’ın önde gelen kripto para platformlarından Nobitex’in de bulunduğu ifade edildi.

Washington yönetimi, söz konusu yaptırımların İran’ın finansal faaliyetlerini ve dijital varlık ağlarını hedef aldığını belirtirken, yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların ABD finans sistemine erişimlerinin kısıtlanacağı kaydedildi.

News ID 1936887

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