  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 May 2026 21:16

Lübnan’da şehit sayısı 3 bin 371'e yükseldi

Lübnan’da şehit sayısı 3 bin 371'e yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 16 artarak, 3 bin 371'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki şehit ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

News ID 1936838

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler