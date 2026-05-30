Lübnan’da şehit sayısı 3 bin 371'e yükseldi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki şehit ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.