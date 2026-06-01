İran Dışişleri'nden ateşkesle ilgili önemli açıklama

Açıklamada, 8 Nisan 2026 tarihli ateşkes anlaşması uyarınca ABD ve Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü savaşın, Lübnan dâhil tüm cephelerde sona erdiğini hatırlatmak istiyoruz.

ABD, 9 Nisan’dan bu yana İran’a ait ticari gemilere saldırarak ateşkesi defalarca ihlal etti. Aynı zamanda Siyonist rejimin de ateşkesi ağır biçimde ihlal ederek Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini çiğnemiştir. Saldırılar sonucunda birkaç bin Lübnanlı şehit oldu ve yaralandı, iki milyon kişi yerinden edildi ve ülkenin altyapısı ile halkın evleri büyük zarar gördü.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkesin herhangi bir cephede ihlal edilmesinin, tüm cephelerde ihlal anlamına geldiği vurgulandı.

Bakanlık, ABD’nin ateşkesin ilk günlerinde İsrail rejimini Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için girişimlerde bulunduğuna dair açıklamalarına rağmen, gerek İran’a karşı ateşkes ihlalleri gerekse İsrail’in Lübnan’a yönelik ihlalleri bakımından Washington’un doğrudan sorumluluğunun sabit olduğunu ve bu durumun sonuçları ile etkilerinden ABD’nin sorumlu tutulacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın, ateşkes ihlallerinin bölgesel barış ve güvenliğe yönelik tehlikeli sonuçlarına dair daha önce defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Yazılı açıklamada, İran’ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, gerekli gördüğü her yerde ve tüm imkânlarını kullanarak çıkarlarını savunacağı vurgulandı.