Galibaf: İran ile Lübnan arasındaki bağ kopmaz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

Galibaf görüşmede, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varılması halinde bunun tüm cephelerde, özellikle de Lübnan'da saldırıların durdurulmasını da kapsayacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Galibaf, son iki gün boyunca İsrail'in saldırılarının durdurulması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, saldırıların sürmesi halinde yalnızca müzakere sürecinin durdurulmayacağını, aynı zamanda İsrail'e karşı duracaklarını söyledi.

Galibaf ayrıca İran'ın, Lübnan'ın tamamında ve özellikle ülkenin güneyinde ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduğunu vurguladı ve "İran ile Lübnan arasındaki bağ kopmaz; sizin canınızla bizim canımız birdir" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Nebih Berri ise İran'ın İsrail'in saldırılarının durdurulmasına yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, Lübnan'ın bu hassas dönemde Tahran'ın sergilediği tutumu unutmayacağını belirtti.